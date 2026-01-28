DeNAの藤浪晋太郎投手（31）が、阪神同期で現社会人野球・三菱重工Westに所属する北條史也内野手（31）のYouTube「JOH×ジョウチャンネル」に出演。古巣・阪神との対戦に対する思いを明かした。今季はDeNAで先発を担う方向で調整している。避けて通れないのは古巣・阪神との対戦だ。藤浪は「楽しみではありますね」と意欲を見せたが、「でも強敵なんで、対戦しない方が成績はいいよなと思ったりするんで」と続けた。成績以