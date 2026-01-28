「中国地区選手権競走・Ｇ１」（２９日開幕、下関）地元の長尾章平（４１）＝山口・９３期・Ａ１＝が２連対率５０％の５１号機をゲット。「このエンジン、前にも乗ったことがあるんです」とニンマリ。昨年１０月に実施されたＧ２・モーターボート大賞でも使用している（準優５着）。前検を終えての第一声は「良かったです」と好感触を得たようだ。「特訓で伸びがいい感じでした。これを生かしたいです」と、伸びを武器にレー