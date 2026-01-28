1月27日深夜放送のニッポン放送『高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス)』にて高橋文哉が、実写映画化される大人気サッカー漫画『ブルーロック』の主人公・潔世一役のオファーを受けた時の心境を明かした。【関連】高橋文哉、北村匠海が紅白の『あんぱん』ステージでくれたサインに感激「1番嬉しかった」番組内で、高橋は、今年の夏公開予定の同作について、2023年にオファーを受けたと回想し、「すごい偶然なのが、その1週間前