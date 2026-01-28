プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドがストライカーの獲得を検討している。『TheGuardian』のエド・アーロンズ氏によると、ターゲットはリーグ1のレンヌでプレイするFWモハメド・カデル・メイテだ。レンヌの育成出身のFWで、2024年の11月にトップチームデビュー。今季のレンヌから主力として活躍しており、ここまでの公式戦では19試合に出場して3ゴール2アシストを記録している。192cmとサイズのあるCFで、その長身を生