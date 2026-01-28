74年前、熊本県で役場職員が殺害され、殺人の罪に問われた男性の死刑が執行された「菊池事件」で、熊本地裁は、男性の遺族が求めた再審請求を棄却しました。再審請求の棄却決定を受け、弁護団や支援者から落胆の声が上がりました。菊池事件とは1952年、熊本県で役場職員が殺害され、ハンセン病とされた当時29歳の男性が逮捕され死刑が確定したものです。男性は再審請求を繰り返しましたが、1962年に死刑が執行され、4回目の再審を