¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤àÃ¯¤«¤ò¡Ö¹¥¤­¡×¤À¤È¼«³Ð¤·¤¿¤È¤­¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤Ë¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¡¢Æ´¤ì¡¢Âº·É¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¤É¤ì¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤Ê£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤¿·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤¯¤Ë¿Æ¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¡¢Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¤³¤Î´Ø·¸¤Ï²¿¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Îø°¦¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤¬¼êÊü¤¹¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤´¶¾ð¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸þ¤­¹ç¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ø¤ä¤ä¤³¤·¤¤Ìª´»¤¿¤Á¡Ù¡Ê´ç