¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¤¬¡¢£²£¸Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö±ÊÌî¤È¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¼Ç¤Î¤°¤ë¤ê±ó²ó¤ê¡Ú¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Û¡×¤Ë½Ð±é¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£±ÊÌî¤Ï£±·î£³Æü¡Á£±£°Æü¡¢¼Â²È¤ÎµÜºê¤Øµ¢¾Ê¡£¼Â²È¤ÇÏ¿²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î±ÇÁü¤ò¡Ö£±½µ´Ö¤Î´Ö¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¥Õ¥ë¤Ç£±£´²ó¤°¤é¤¤¸«¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¬·ÝÇ½³¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤·Ð¸³¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ð¤Ã¤«½Ð¤Æ¤­¤Æ¡¢´¥¤¤¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸