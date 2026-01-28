バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「ちいかわ 手作りおやつチャーム #平成女児チョコ」を2026年1月第5週より発売する。全5種で価格は300円。2026年1月第5週発売「ちいかわ 手作りおやつチャーム #平成女児チョコ」(全5種・300円)「ちいかわ 手作りおやつチャーム #平成女児チョコ」は、ちいかわたちがなつかしの平成女児チョコ風マスコットになったチャーム。カラースプレーチョコがちりばめられた、アルミカップの手づくり