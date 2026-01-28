花のように美しいスイーツで人気の「TOKYOチューリップローズ」から、冬だけの特別な味わいが届きました。そごう横浜店限定で登場する『ボルドーカヌレ・ショコラ』は、濃厚なショコラのコクと香りを楽しめる大人のご褒美スイーツ。バレンタインシーズンにぴったりな限定感と、焼きたてならではの食感が、特別なひとときを演出してくれます。 冬限定ショコラの贅沢カヌレ 『ボルドー