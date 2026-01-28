北海道・札幌の「さっぽろ雪まつり」（2月4〜11日）に向け、大通公園に「辛ラーメン」（農心ジャパン）エリアが28日、登場した。【画像多数】札幌の中心地が「辛ラーメン」だらけ…原宿で話題のPOPUPも期間限定オープンスケートリンク「スマイルリンクさっぽろ Supported by 辛ラーメン」への協賛のほか、「辛ラーメン粉食POPUPストア in さっぽろ」が登場。ブースは昨年の2倍以上となり、「辛ラーメン」で熱く盛り上げる。雪