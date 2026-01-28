記者会見するトヨタ労組の鬼頭圭介委員長＝28日夜、愛知県豊田市トヨタ自動車労働組合は28日、2026年春闘要求の執行部案の年間一時金（ボーナス）を7.3カ月分としたと発表した。過去最高の7.6カ月分とした25年から0.3カ月分減らした。米関税政策が業績の重しとなっていることや設備投資などの費用増加を考慮した。賃上げ要求については25年と比べた水準を「非公表とする」と説明した。2月13日に正式決定し、18日に経営側に申し