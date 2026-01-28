Q. ¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥é¥ó¥Á¤Ç¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥å¡¼¤ÈNG¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹Q. ¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢Í§¿Í¤È¥«¥Õ¥§¤Ç¥é¥ó¥Á¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤­¤ì¤ÐÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© Èò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×A. ¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥µ¥é¥ÀÃæ¿´¤Î¥«¥Õ¥§¤Ï°Â¿´¡£¤è¤¯¤¢¤ëÍÎÉ÷¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÁª¤ÓÊý¤ò¹©É×¤·¤Æ¥«¥Õ¥§¤Ïµ¤·Ú¤Ê½¸¤Þ¤ê¤ä¡¢´ÊÃ±¤Ê¥é¥ó¥Á¤Ë¤âÊØÍø