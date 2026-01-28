¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¡õ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì2024Ç¯¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¡¢ºòÇ¯Î¥º§¤òÈ¯É½¡Ä¡£38ºÐ¿Íµ¤À¼Í¥¤Î?»Ïµå¼°¥·¥ç¥Ã¥È?¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤Î»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥í¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡ÖSV.LEAGUE¡×»Ïµå¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿Ìî°½¡£ÅìµþÅÔ¤ÎÂå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç25Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡½¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì