¤«¤·¤æ¤«¤Î?New me?¤È¤Ï...²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Perfume¤Î³ßÌîÍ­¹á(¤«¤·¤æ¤«)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹Ç¯¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿È±¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤È¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡£¡ÖNew me.¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¼«¤é¤Ï¤µ¤ß¤ò¼ê¤Ë¤·¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ü¥Ö¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¾×·â¡ª¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¤­¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤¬Í×¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ä¡×¡Ö¿·¤·¤¤¤«¤·¤æ¤«¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹