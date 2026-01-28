J1アビスパ福岡に新加入したFW道脇豊（19）と、GK松山健太（27）が28日、雁の巣球技場（福岡市）で行われた全体練習に合流した。道脇は24日まで行われたU―23（23歳以下）アジア・カップで日本の2連覇に貢献。2024年に当時J2の熊本からベルギー2部のクラブへ期限付き移籍し、国内復帰となる190センチの長身ストライカーは「ゴールに貪欲に向かい、チームのために戦う」と誓った。福岡県出身の松山はJ1水戸から完全移籍。福岡