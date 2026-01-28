前橋育英高校出身で埼玉西武ライオンズの髙橋光成投手が契約更改に臨み、２億５０００万円でサインしました。また、このオフに断念したメジャーリーグについては挑戦を継続する意向を示しました。 髙橋投手は西武と昨シーズンから４０００万円増の年俸２億５０００万円で契約しました。 髙橋投手は「西武で優勝し、自分もキャリアハイの成績で日本一の投手になりたい」と意気込みを語りまし