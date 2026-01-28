G大阪は28日、大阪市内でオフィシャルパーティーを開催した。今季から指揮を執るイェンス・ヴィッシング監督を始め、コンディション不良を除く全選手が集結。集まったスポンサーや後援会などクラブを支える人たちの前で、新指揮官は「日々努力する。戦っていく。皆様の期待も高いが、我々も期待している。笛が吹かれた瞬間から終わるまで、最後まで戦う」と宣言した。新主将に任命されたDF中谷進之介は「大きな誇り。大阪ダ