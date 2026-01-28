郷土出身の新たな関取誕生です。奄美大島出身で、去年、樟南高校を卒業して大相撲入りした福崎の新十両昇進が決まりました。合わせて、しこ名は藤天晴に改めます。 （福崎改め藤天晴）「きょう正式に新十両に決まって、しこ名もいただいて、ちょっとずつ関取になれるんだという実感がわいてきた」 日本相撲協会は今月27日、番付編成会議を開き、藤天晴の新十両昇進を決めました。 藤天晴は奄美市出身の19歳。樟南高校ではインタ