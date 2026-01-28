桜島にある8つの小中学校を統合して、今年4月「桜島学校」が開校します。学校説明会が今月27日に開かれ、校歌や制服などがお披露目されました。 （記者）「今年4月に開校する桜島学校。新しい校舎が完成するまでは、こちらの桜島中学校を使います」 「桜島学校」は、鹿児島市で初めての小中一貫の義務教育学校です。27日は入学予定の児童・生徒や保護者へ説明会が開かれました。 会場で流された優しいメロディ。鹿児島市出身の