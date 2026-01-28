自宅に隣接する畑で枯草が燃える 1人が遺体で見つかる 鹿児島県鹿屋市で28日、畑の枯草が燃える火事があり、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 鹿屋警察署によりますと、28日正午すぎ、鹿屋市飯隈町の無職・内倉繁さん(80)の妻から「枯草が燃えている」と、消防に通報がありました。 火はおよそ30分後に消し止められましたが、内倉さんの自宅近くの畑の枯れ草が焼け、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。「外出先から帰