支援を呼びかけるホームページ 秋田県がクマ被害防止対策の緊急支援を呼びかけたクラウドファンディングが目標金額の１０００万円を達成しました。 秋田県は去年＝２０２５年１１月、「子どもの通学路の見守り」や「やぶ払い」などのクマの被害防止対策を、ふるさと納税を利用して行うクラウドファンディングで募集していました。目標金額は１０００万円で、１２月２３日に目標金額を達成しました。１月２８日