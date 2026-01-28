フリーアナウンサーの石井亮次が２８日、大阪市内で行われた「Ｒ−１グランプリ２０２６準々決勝」に出場した。この日、ＭＣを務めるＣＢＣ・ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」の生放送を終えると、衣装もそのままでテレビ局を飛び出し、新幹線で新大阪へ移動。そこから地下鉄を使って会場入りした。舞台ではアナウンサーとしての実体験をあるあるネタなどを４分の制限時間ギリギリで披露。舞台後は「やったぜ