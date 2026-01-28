ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤¬·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤ëÅìµþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¡á2024Ç¯7·î»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÊFG¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤Ç·ú¤ÆÂØ¤¨¤ëÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£·ÀÌó¤Ï10Ç¯¤ÇÁí³Û100²¯±ßµ¬ÌÏ¤ò¸«¹þ¤à¡£»°°æÉÔÆ°»º¤ä¼¯Åç¤Ê¤É¤Î·úÃÛ»ö¶È¼Ô¤È¶á¤¯È¯É½¤¹¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤ÏÏ·µà²½¤¹¤ë¿ÀµÜµå¾ì¤ÈÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Î¾ì½ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨·úÀß¤¹¤ë¡£¡ÖÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò»Ä¤·