お笑い芸人・ゆりやんレトリィバァ（３５）が２８日、都内で開催された自身の初監督映画「禍禍女」（２月６日公開）の公開直前大演説会に、主演で俳優の南沙良（２３）、前田旺志郎（２５）、鈴木福（２１）、田中麗奈（４５）らと登壇した。ゆりやんは特注のワンボックスに乗って「支援者のみなさま、ありがとうございます」と登場し、街頭演説風に映画をＰＲ。プロデューサーとの初打ち合わせ時の話で「（自身の）恋バナをし