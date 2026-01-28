きょう午後、山形県米沢市で自宅の屋根の雪下ろしをしていた85歳の男性が地面に転落する事故がありました。 男性は腰の骨を折るなど重傷です。 警察によりますと、きょう午後１時すぎ米沢市笹野で、自宅の雪下ろしをしていた85歳の男性が足を滑らせ屋根からおよそ2.6メートル下の地面に転落したということです。 男性から電話で連絡を受けた親族が現場に駆け付け119番通報しました。 男性は腰の骨を折るなどしていて重傷