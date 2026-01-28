¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÐ°æÎ¼¼¡¡Ê48¡Ë¤¬28Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ô¥ó·Ý¿ÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖR¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï6171¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï122¿Í¤Î¶¹¤­Ìç¤À¡£½éÄ©Àï¤ÎÀÐ°æ¥¢¥Ê¤ÏºòÇ¯11·î¤Ë1²óÀï¡¢1·î¤Ë2²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò4Ê¬´Ö¤Î¥Í¥¿¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤È¡¢¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤¼¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢4Ê¬´Ö¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£