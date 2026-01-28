¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈµÜÅè¤¯¤ë¤ß¡Ê25¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î²ÖÊÁ¥Ó¥­¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¯ÇäÃæ¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤â¹ðÃÎ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤Ç¤­¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¤â°ì½ï¤ËºÜ¤»¤Á¤ã¤ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÏË­Ëþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¥«¥Ã¥È¡£»£±Æ¹ç´Ö¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð