INIが本日1月28日(水)に売上WINTER SINGLE「THE WINTER MAGIC」のリリースイベント＜NEW YEAR SHOWCASE＞を開催し、8th SINGLE「PULSE」(読み:パルス)を4月22日(水)にリリースすることを発表した。さらに、昨年9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで3日間にわたり開催された＜2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] ＞の映画化が決定。『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』として3月27日(金)より全国の映画館で公