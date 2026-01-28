À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤ËNICU¤ËÆþ±¡¤·¤¿²æ¤¬»Ò¡£¤½¤Î¤È¤­É×¤¬Êü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ºÊ¤Ï¿¼¤¤½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£ Âè2»Ò¤ò½Ð»º »ä¤Ï2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¼çÉØ¤Ç¤¹¡£ ¾å¤Î»Ò¤¬3ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë¡¢²¼¤Î»Ò¤òÇ¥¿±¡£Ç¥¿±Ãæ¤ÏÆÃ¤ËÌäÂê¤â¤Ê¤¯¡¢½çÄ´¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤¤¤¶¿ØÄË¤ò·Þ¤¨ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¤È¤­¡¢²¿¤ä¤é´Ç¸î»Õ¤µ¤óÃ£¤¬¹²¤Æ»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×»ä¤¬¤½¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢°ì¿Í¤Î´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬Â¦¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼Â