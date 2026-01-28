男性１１人組グループ・ＩＮＩが２８日、都内で、売上１２０万枚を記録した最新シングル「ＴＨＥＷＩＮＴＥＲＭＡＧＩＣ」のリリース記念イベントを行った。同日が新年１発目のイベントとなり、タイトル曲「Ｐｒｅｓｅｎｔ」など全４曲をＭＩＮＩ（ファンの呼称）にプレゼントした。冬にピッタリなホワイト衣装で１１人のビジュアルは絶好調。田島将吾（２７）は「年が明けてやっと皆さんに会えた。会いたかったです！」と