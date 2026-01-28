株式会社KADOKAWAは、4月17日に志賀李玖の1st写真集を発売する。【写真】アイスを食べる自然体なカットなども公開2025年ドラマ初主演を飾り、2026年には1月期TBS金曜ドラマ 「DREAM STAGE」（TORINNER・アイク役）に出演、初の大河出演も果たすなど俳優として躍進を見せる志賀李玖が念願の初写真集を発売する。全編沖縄でロケを行った本作では、アイスを食べたり、得意のスケボーやバスケを楽しんだりする日常カットや、ソリッドで