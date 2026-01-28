犬にとって必要がない『お世話』５選 愛犬に愛情を込めて献身的にお世話することは良いことです。しかし、過剰な行動は、かえって悪影響を与えてしまうことも……。ここでは、犬にとって必要がないお世話の事例を紹介します。 1.頻繁にシャンプーする 人間は毎日のようにシャワーを浴び、シャンプーやボディソープで全身を洗います。そのため、犬を我が子のように可愛がっている飼い主の中には、人間