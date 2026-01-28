真冬に行われる衆院選。県内は29日から再び強い冬型の気圧配置となり山沿いを中心に大雪となる見通しです。平年以上の積雪となる中、選挙用の掲示板が壊れるなど雪による影響も出ています。断続的に雪が降った十日町市。十日町市の積雪は2メートルを超え平年を上回る雪の量となっています。除雪作業する男性「間が空けばいいけど続けて降ったから量がすごくなっちゃって。大変だけどしないわけにはいかない」雪の影響は27日