きょう正午すぎ、米沢市で雪下ろし作業をしていた69歳の男性が、車庫の屋根から転落し背骨を折る大けがをしました。 警察によりますと、きょう午後0時10分ごろ、山形県米沢市舘山二丁目の住宅敷地内にある車庫で、この家に住む69歳の無職の男性が雪下ろしのため車庫にかけたハシゴを登り、車庫の屋根に移ろうとしたところ、足を滑らせおよそ2.9メートル下の地面に転落したということです。 男性は自ら119番通報しましたが