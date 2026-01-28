27日に公示された、衆議院選挙の期日前投票が県内各所で始まりました。 長崎市では投票所入場券が28日発送され、30日以降、順次有権者に届くということです。 長崎市役所に設けられた期日前投票所では、27日公示された衆議院選挙の小選挙区と比例代表、そして県知事選挙の期日前投票が同時に行われていました。 訪れた有権者はそれぞれに1票を投じていましたが、一方でとまどいの声も聞かれました。 （有権者） 「