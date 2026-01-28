ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権」が29日、開幕する。28日は前検が行われた。寺田空詩が前検日当日に欠場となり、今期が初A1の安井瑞紀（32＝岡山）のみがG1初参戦。A2を経験せず、B級から飛び級でジャンプアップを果たした。「課題だったスローのスタートが安定したのが良かったかな」と勝率アップの要因を語る。いきなり混合G1でビッグレースデビューとなり「水神祭できるように頑張ります」と力を込めた。