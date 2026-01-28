阪神・石井大智投手（28）が28日、先乗り自主トレのため沖縄入りし、地元名産のクーガイモ掘りを体験した。クーガイモには筋肉量低下を防ぐ成分が含まれており、同成分のサプリメント「レキオム」を昨季から摂取。この日は長靴を履いて、実際に畑に足を踏み入れた。独立リーグ四国・高知時代には「ショウガ掘り」のアルバイトを経験していた右腕。「生姜を掘ったの思い出しました。初めてだったんで、イモの方が難しかったで