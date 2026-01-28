監督・コーチ会議に出席したソフトバンクの王球団会長＝28日、福岡市（球団提供）ソフトバンクは28日、福岡市で監督・コーチ会議を開き、2月1日から宮崎市などで行う春季キャンプのメンバーの振り分けを決めた。1月5日の仕事始めを体調不良で欠席した王貞治球団会長が姿を見せ「特長をみんなで見つけて伸ばす。選手の一番いい点を前面に出す形にしたい」と熱っぽく語った。2年連続最多勝の有原航平が日本ハムに移籍し、リーグ3