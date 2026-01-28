俳優の藤岡弘、（79）の三女でモデルの藤岡舞衣が28日、自身のインスタグラムを更新。同日に18歳の誕生日を迎えたことを報告した。舞衣は「18歳になりましたHappy 18th Birthday」と書き出し、「いつも優しく応援してくださる皆さんほんとうにありがとうございます家族とたくさんの愛あるお祝いに包まれてとっても幸せな誕生日を過ごせました」と伝えた。そして「これからも私らしく 幸せと感謝を大切に皆様に 新しい姿