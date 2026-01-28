阪神は２８日、ラファエル・ドリス投手が再来日したと発表した。球団を通じて「再び第二の故郷に戻って来られたことをうれしく思います。日本で野球ができる喜びを感じながら、今年もチームのために腕を振りたいです。ファンの方々と再び、優勝の喜びを分かち合えるよう、精いっぱい頑張ります。今年も変わらぬ応援をよろしくお願いします」とコメントした。シーズン途中で再加入した２５年は２０登板し２勝２敗、５ホールド、