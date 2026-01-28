ボートレース下関のG1「第69回中国地区選手権」が29日、開幕する。28日は前検が行われた。年始から3連続優出の大峯豊（42＝山口）が前節Vの37号機を獲得した。ただ、特訓後は「重いです。起こしのところなどで重さを感じた。優勝エンジンの感じはない」と語り、好感触はつかめなかった様子。「その割にスタートは届いていた」とも語った。前検タイムが6秒65で5位だったように、悪くない部分もあったようだ。下関は38優出8Vの