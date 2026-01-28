ソフトバンク・近藤健介外野手（32）が、杉谷拳士氏（34）のYouTube「熱スギヤch」に出演。対戦時にメチャクチャ意識されているなと思う相手チームのエースの名前を明かした。近藤が古巣・日本ハムの選手で伊藤大海投手（28）と仲がいいという。だが、シーズン中は「聞いた事ないけど、大海は相当意識してる。メチャクチャ球が違う」と明かした。直球しか投げてこない。「そろそろ変化球だろうな」というところでまた直球