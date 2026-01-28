Àä·Ê¥Ó¥å¡¼¤Î¹ë²Ú¼«Âð¤ò¸ø³«¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍü²Ö¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£12Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Âð¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤ÎÊÑ²½¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡Ö¥¢¥á¥ê¥«À¸³è12Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ï¤Û¤ÜÆüËÜ¤Î¤â¤Î¡£ÏÂ¿©¤¬ÃÇÁ³Â¿¤¤²æ¤¬²È¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏÂ©»Ò¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¤ÊÍ§Ã£¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë»ö¤âÁý¤¨¤Æ¥¶¡ª¥í¡¼¥«¥ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈà¤é¥¦¥±¤ò°Õ¼±¤·¤¿Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äÂç¤­¤ÊÇã¤¤ÊªÂÞ¤ò¼«Âð¤Î¥¨