¹âµé»þ·×ROLEX¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿2S¿Íµ¤YouTuber¤ÎHIKAKIN¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹ØÆþ¤·¤¿?»þ·×²Á³Ê?¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤«¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È»þ·×¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¤òÈà¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¹ØÆþ¡£º£ÅÙ¤Ï°ì½ï¤Ë¤ªÂ·¤¤¤Ç»þ·×Çã¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë´èÄ¥¤ì¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º²¬ËÜÏÂ¿¿¤½¤·¤ÆWBC¤â¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶â¥Ô¥«¤Î»þ·×¤òÏÓ¤Ë¤Ä¤±¤¿HIKAKIN¤ÈÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2S¤ò