ソフトバンクは28日、福岡市内のホテルでプレイボールミーティングを開き、2月1日からの春季キャンプの組分けなどを決定した。A組（1軍）は33人で、投手では台湾出身で新加入の徐若熙（シュー・ルオシー）や育成5年目でWBCメキシコ代表の左腕、アレクサンダー・アルメンタも入った。新人選手は入らなかった。【A組（1軍）】 投手（16名）カーター・スチュワート、上沢直之、津森宥紀、徐若熙、大津亮介、大江竜聖、中村