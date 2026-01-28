冬の富士山で山岳遭難事故が相次ぐなか、静岡県警の山岳遭難救助隊は1月28日、富士山で訓練を行いました。登山道が冬期閉鎖となっている中でも遭難者があとを絶たず、県警はSNSで救助の様子を公開し、注意を呼びかけています。 【写真を見る】富士山で実地訓練を行う静岡県警の山岳遭難救助隊「日本一の山に登りたかった」 暗闇の中、強風が吹き荒れる富士山を登るのは、県警の山岳遭難救助隊です。 1月18日、単独で富士登山を