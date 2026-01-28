【中西聖輝インタビュー（後編）】ドラゴンズ応援大使のＳＫＥ４８・熊崎晴香が中日のドラフト１位ルーキー・中西聖輝投手（２２＝青山学院大）を直撃。インタビュー後編では未来のエース候補にプロでの新生活や先輩＆同期との関係などを聞いた。高校、大学を日本一に導いた右腕がキャンプイン直前に思うこととは――。熊崎入寮してから約３週間が経ちましたけどプロの世界で印象が変わった部分はありますか。中西ありがた