鹿児島市の高校で28日、県産米や食育について学ぶ特別授業が開かれました。プロバスケットボールチーム、鹿児島レブナイズの選手も登場しました。 特別授業は、県産米をPRしようとJA県経済連が去年から行っているものです。 28日は鹿児島女子高校の生徒およそ130人が参加し、県産米についてクイズを交えながら学んだあと、新たなブランド米「あきの舞」のおにぎりを味わいました。 そして、スペシャルゲストとして