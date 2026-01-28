羽月隆太郎（c）SANKEI 広島は28日、羽月隆太郎内野手(25)が「ゾンビたばこ」(指定薬物エトミデート)を使用した疑いで前日27日に逮捕されたことを受け、「当球団に所属する選手が今回このような事件を起こし、ファンの皆様に多大なる心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と文書で発表した。 調べによると昨年12月16日、関係者からの通報を受けた捜査員が広島市中区の現場で羽月容疑者を確認