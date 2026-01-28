阪神・佐藤輝明内野手が２８日、球界で唯一の契約未更改となった。２７日に広島・小園が判を押し、この日はオリックス・杉本がパ・リーグの大トリで契約更改交渉を終えた。佐藤輝は２７日に甲子園に訪れた際、２月１日のキャンプインまでに契約更改するかについて「分からない」としつつ、「もめているとかではない。しっかり話し合いをしている。順調」と明かしていた。球団との交渉は代理人にゆだねている。